Silas: «Acredito que o Farense irá subir à Liga»

Silas, que esta época comandou as equipas do Belenenses e do Sporting, acredita que o Farense "irá subir à Liga" no final da temporada em curso. Numa intervenção na emissão diária "Os rostos por trás do sucesso" emitida pelo clube algarvio no Facebook, e com o médio Lucca como principal protagonista, o treinador explicou como trouxe o médio brasileiro para o futebol português.





"Joguei na Índia em 2015, no NorthEast United, e defrontei o Lucca, que representava o Goa. Logo aí reparei nele e na altura já estava a pensar na carreira de treinador", revelou Silas.Quando assumiu o comando do Belenenses, Silas pensou "de imediato em Lucca, pois tinha perfeita noção das características pretendidas para o meu número oito: alguém atrevido, com capacidade construtiva e capacidade de remate". Na altura "falei com o Gregory, que foi colega de equipa do Lucca na Índia, e também, curiosamente, com Sérgio Vieira, o atual treinador do Farense, que orientou o Lucca no Atlhetico Paranense, no Brasil".Silas destacou "o excelente comportamento da única equipa que até agora tive oportunidade de construir, o Belenenses de 2018/19, na qual o Lucca cumpriu 35 jogos e marcou quatro golos, ajudando-nos bastante".Na campanha em curso "o Lucca passou de titular a não opção por motivos extrafutebol, não merecendo ter passado pelo que passou, e acabou por ingressar no Farense, sendo que desta feita foi o Sérgio Vieira, um colega que muito estimo, a pedir-me informações sobre ele". Silas adianta que Lucca "estará agora a readquirir confiança, embora seja um jogador que não se intimida com o erro e não se esconde, apresentando-se esse como um dos seus grandes segredos".No Farense, sustenta Silas, "Lucca está num clube com uma grandeza inquestionável, dos maiores de Portugal, e que mais cedo ou mais tarde, acredito que já este ano, estará de volta ao campeonato principal. E se tal acontecer será com todo o mérito e ficarei feliz pelo Lucca e pelo Sérgio Vieira, dois amigos".Lucca manifestou a sua "gratidão a Silas, que me abriu a porta do futebol português e que construiu um balneário fantástico no Belenenses, mostrando muita inteligência e capacidade de liderança, sinal claro de que terá muito sucesso ao longo da sua carreira".Chegado em janeiro a Faro, Lucca espera "celebrar a subida em breve".