Sócios podem ficar com um bocado do velho relvado do São Luís

O relvado do Estádio São Luís começou a ser removido esta segunda-feira e o Farense disponibilizará um bocado do velho tapete aos sócios que manifestarem essa vontade.





Logo que a velha relva seja retirada, avançarão os trabalhos de preparação do terreno e, por último, a sementeira, de forma a que na próxima época o Farense - regressado à 1ª Liga após 18 anos de ausência - disponha de um relvado à altura das novas exigências.O relvado do São Luís foi inaugurado em 8 de setembro de 1971, no começo da segunda época do Farense no escalão principal do futebol português.