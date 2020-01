Tavinho no Vizela e Pedro Simões no Esperança de Lagos

O avançado Tavinho (saída a título definitivo) e o médio Pedro Simões (emprestado) deixam o Farense e irão representar Vizela e Esperança de Lagos, respetivamente, equipas que participam no Campeonato de Portugal.

Tavinho sai a título definitivo e o Farense fica com uma percentagem no passe numa futura transferência. Já Pedro Simões, uma aposta de futuro do Farense, irá ganhar ritmo numa equipa e num campeonato em que terá oportunidade de jogar com mais frequência.