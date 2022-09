Vasco Faísca aponta à subida

O treinador do Farense, Vasco Faísca, assumiu que a subida à Liga Bwin "é o objetivo". Em declarações ao Canal 11, o responsável da formação algarvia adiantou ainda que está "muito satisfeito" com o início de época da sua equipa.

"Se o campeonato terminasse agora subiríamos", constatou Vasco Faísca, numa demonstração de que os ojetivos traçados estão a ser cumpridos pelo grupo.

O Farense ainda não perdeu e ascendeu ao segundo lugar depois do triunfo caseiro (2-1) diante do Vilafranquense. Na pré-época e no arranque da temporada, responsáveis e jogadores dos algarvios mostraram sempre muitas cautelas no discurso, sem que a palavra subida fosse utilizada, com Vasco Faísca a dar agora nota da ambição que reina no grupo.