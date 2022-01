Vasco Faísca motivado

O novo treinador do Farense, Vasco Faísca, ainda não fez a sua estreia no comando da formação algarvia (marcada para 6 de janeiro, na receção à Académica, depois do adiamento do jogo com o Varzim) e promete determinação para o novo ano.

No dia de ontem Vasco Faísca colocou nas redes sociais duas fotos, uma sua no Estádio de São Luís, acompanhada da frase “No Teatro dos Sonhos... Que seja um grande 2022!” e outra de um adepto do Farense, seguida de parte do hino do clube - Mostraremos ao Mundo as façanhas de que a gente de Faro é capaz”, publicações vistas como um sinal de entusiasmo e determinação do sucessor de Fernando Pires.

Vasco Faísca recebeu várias mensagens de incentivo, nos comentários, incluindo muitas em italiano, fruto do longo período (15 temporadas) que passou em terras transalpinas, como jogador.