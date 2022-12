Vasco Faísca: «O mais importante hoje foi o resultado e isso foi amplamente conseguido»

Vasco Faísca, treinador do Farense, abordou o triunfo caseiro (2-0) diante do Marítimo, a contar para a Allianz Cup, enaltecendo o mérito dos algarvios."O Marítimo é uma equipa de Liga Bwin. Havia esse respeito da nossa parte, sabíamos que ia ser um adversário muito difícil - e foi -, mas penso que foi uma vitória justa. Jogámos um pouco diferente daquilo que habitualmente tentamos fazer, fruto da qualidade do adversário, mas também do momento que vivíamos. Vínhamos de uma derrota muito pesada [6-0 contra o Sporting], que animicamente poderia deixar algumas marcas negativas", começou por dizer."O mais importante hoje foi o resultado e isso foi amplamente conseguido. Saímos daqui com uma vitória justa, contra um excelente adversário, que se bateu bem. Hoje, o pragmatismo venceu, mas nós fomos pragmáticos porque assim o entendemos ser. O Marítimo arriscou mais na segunda parte, nós esperámos e demos mais iniciativa ao Marítimo propositadamente. O Marítimo criou uma ou outra situação, mas não grandes ocasiões, enquanto nós, além do 2-0, temos outra grande ocasião do Rui Costa. Portanto, penso que, 'aos pontos' e aos golos, ganhámos nós e muito bem", acrescentou o técnico da formação de Faro."Muito feliz porque os meus jogadores mereciam esta vitória e a vitória é toda deles. Eles mereciam, pelo campeonato que têm feito e por aquilo que lhes custou, e nos custou, a derrota em Alvalade.""Aproveitava também para dedicar esta vitória às centenas de adeptos do Farense que tinham ido a Alvalade apoiar-nos. Foram incansáveis, foram espetaculares e mereciam um prémio. Nós não conseguimos dar, mas hoje, pelo menos, conseguimos esta vitória caseira contra uma equipa de I Liga. Portanto, esta vitória é para eles."