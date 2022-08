Vasco Faísca quer conduzir o Farense à segunda vitória consecutiva

Vasco Faísca, treinador do Farense, espera dificuldades frente ao Estrela da Amadora, este sábado, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga, mas garante que "vamos entrar em campo com o propósito de conquistar os três pontos"."O Estrela tem um bom plantel, bem orientado pelo Sérgio Vieira, e irá seguramente apresentar-nos problemas", assinala o responsável pela formação algarvia, crente, contudo, "nos argumentos que colocaremos em campo, fazendo o nosso jogo de olhos postos na vitória, ou se isso não for possível na conquista de pontos, sendo a palavra de ordem, neste e em todos os compromissos, tentar ganhar".O jogo decorrerá no Benfica Campus, no Seixal, e Vasco Faísca não esconde que "seguramente o Estrela preferiria jogar no seu campo, pois as estatísticas dizem que jogar em casa é uma vantagem. Assim, em campo neutro, tentaremos que isso nos beneficie, com uma certeza: a atitude da equipa não mudará uma vírgula e a atitude e a ambição serão as mesmas de sempre".No jogo de abertura da 2.ª Liga, frente ao Torreense, o Farense sofreu o golo do empate já nas compensações, encontrando ainda forças para ganhar. "Do que não gostei? Dos cabelos brancos e dos pelos de barba branca a mais provocados pelo empate quase no fim... Aconteceu algo que os treinadores nunca desejam mas que faz parte do futebol, felizmente com um final feliz instantes depois", assinala Vasco Faísca.O treinador do Farense elogia "o discernimento mental e a capacidade física para, perante um sério revés, reagirmos de pronto, chegando ao triunfo no último lance do jogo, numa grande jogada e num grande momento de futebol. Além dos três pontos, as circunstâncias em que os conseguimos dão grande força anímica para o jogo com o Estrela da Amadora", concluiu vasco Faísca.