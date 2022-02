Vasco Faísca quer mais conforto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense quer distanciar-se dos lugares de descida e o treinador Vasco Faísca não esconde a relevância do jogo de hoje, no reduto do Varzim, um adversário direto. "Este jogo é muito importante, pois uma vitória dá-nos mais conforto na classificação, enquanto o adversário aposta num sucesso para se aproximar", sustenta o responsável da formação algarvia.

Faísca promete um Farense "disposto a dar tudo em busca da vitória, num campo tradicionalmente difícil e perante uma equipa que ocupa um lugar ingrato na classificação, mas tem bons jogadores e uma identidade muito clara após a mudança de treinador". Vasco Oliveira, Harramiz e Pedro Albino, reforços inscritos após a data oficial do jogo, não são opção para hoje.

No Varzim, Pedro Miguel não pode contar com os reforços Tomás Silva, Traoré e Leandro Silva, mas admite querer ganhar para saldar a "dívida" que tem para com os adeptos .