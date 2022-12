Vasco Faísca quer os três pontos

O Farense ocupa um dos lugares de subida e o treinador Vasco Faísca espera "uma exibição consistente" diante do FC Porto B. "Procuramos sempre impor o nosso futebol e queremos fazer um bom jogo, pois dessa forma estaremos mais perto da conquista dos três pontos", assegura. Do outro lado estará a equipa B de um dos grandes "mas isso não muda a mentalidade dos jogadores, embora conheçam as dificuldades", salienta Vasco Faísca, que deixa elogios aos portistas: "Uma excelente equipa, com um futebol moderno".

Do lado dos dragões, o lateral João Mendes espera dificuldades diante de um adversário com "ambições de chegar à 1ª Liga". "A nível individual têm uma equipa bastante forte que nos vai obrigar a estarmos focados, preparados e unidos para conseguirmos conquistar os três pontos", afirmou o jogador portista.