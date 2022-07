Vasco Faísca quer rubricar grande época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As expectativas são altas e queremos fazer um grande campeonato", sustenta Vasco Faísca, treinador do Farense. O grupo para a campanha 2022/23 foi ontem à noite apresentado publicamente, numa iniciativa realizada no mercado de Faro.

"O plantel ficou praticamente fechado no arranque dos trabalhos e isso deu-nos tempo para preparar a equipa e para passar a nossa ideia de jogo", sustenta Vasco Faísca, esperançado "numa entrada forte na nova época". Não são previsíveis grandes mexidas até ao fim do mercado, embora o treinador admita que "tudo pode acontecer".

Em relação aos potenciais candidatos à subida, Faísca coloca "os despromovidos Moreirense, B SAD e Tondela na linha da frente, seguindo-se equipas que se reforçaram muito, como Penafiel, Ac. Viseu e Feirense, e, naturalmente, também o Farense".