Vasco Faísca: «Queremos começar com vitória»

O Estádio de São Luís recebe hoje o jogo de abertura da 2.ª Liga e o treinador do Farense, Vasco Faísca, espera somar os primeiros três pontos da época, embora admita que o Torreense poderá causar problemas.

"Esperamos colocar em campo o que foi trabalhado durante a semana e o propósito, não apenas neste jogo, mas em todos, passa por lutar pela vitória", assinala o treinador do conjunto da capital algarvia.

"Ao longo da pré-época, a equipa tem vindo a crescer e deu uma excelente resposta no último ensaio, diante do Wolverhampton, pelo que nos sentimos preparados para o arranque do campeonato, querendo, naturalmente, começar com uma vitória", sustenta Vasco Faísca.

Do outro lado estará o Torreense, "que regressa às ligas profissionais depois de um longo afastamento, sendo esse, seguramente, um fator de acrescida motivação", diz Faísca, admitindo previsíveis dificuldades: "Esperamos os problemas habituais nos jogos da 2.ª Liga, geralmente muito competitivos, perante um adversário bem organizado e com um bom treinador."

O responsável técnico do Farense destaca, no capítulo individual, Mateus. "Já tem uma longa história no futebol português e na época passada foi o melhor jogador da Liga 3, merecendo, por isso, uma referência e também a nossa atenção, pela influência que tem na forma como o Torreense se apresenta em campo."