Vasco Faísca renova com o Farense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Faísca vai continuar no comando do Farense na próxima época, confirmando-se notícia já avançada por Record. O novo contrato prevê mais uma temporada de opção, podendo estender-se até 2024, e inclui uma cláusula de rescisão de 1,5 milhões de euros.





O acordo ficou assente na noite desta quinta-feira, numa reunião entre o treinador, o presidente João Rodrigues e o diretor geral da SAD, José Luís.Com a permanência na 2.ª Liga praticamente garantida, o Farense, que já renovou com o capitão Fabrício Isidoro, vai procurar formar um plantel competitivo, com condições para lutar pela subida na próxima campanha."Estou muito feliz pela renovação de contrato! Agradeço muito a aposta em mim!Agora quero contribuir de forma decisiva ao renascer do grande Farense!", disse Vasco Faísca após assinar o novo contrato.