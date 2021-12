Vasco Faísca será anunciado em breve como novo treinador do Farense, 16.º da Liga Sabseg, regressando a um clube que representou enquanto futebolista, nos escalões jovens.O ex-treinador do Olhanense, Sporting de Braga B e Alverca foi o escolhido para suceder a Fernando Pires (Fanã), afastado do comando técnico no início da semana em curso e, que, por sua vez, havia rendido Jorge Costa, o qual cumpriu apenas os quatro primeiros jogos da época.Ainda não são conhecidos os contornos da ligação entre o Farense e Vasco Faísca, tudo apontando para um contrato até ao fim da época em curso que preveja a renovação por um ano caso os algarvios garantam a permanência na Liga Sabseg.