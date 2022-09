Vítor Gonçalves: «É uma maratona e ainda falta muito»

O Farense chegou aos lugares de subida ao bater o Vilafranquense e para o médio Vítor Gonçalves, um dos melhores em campo nesse jogo, foi uma injeção de confiança. "A última vitória deu-nos uma motivação acrescida, juntando-se a isso a circunstância de ainda não termos perdido."A ascensão ao segundo posto "é fruto da qualidade da equipa e de muito trabalho", vincou. "Mas sabemos que corremos numa autêntica maratona, num campeonato extremamente competitivo e ainda falta muito para o fim", acentuou Vítor Gonçalves, sem deixar de referir que o grupo "está no bom caminho, com o Farense a crescer a olhos vistos"."Os resultados mais recentes reforçam a confiança e a motivação e acredito que isso nos pode catapultar para um futebol mais atrativo, pois existem coisas que sabemos que poderemos melhorar e estamos a trabalhar para manter uma elevada produtividade, crescendo no domínio exibicional", referiu o médio. No capítulo pessoal, o objetivo é simples: "Luto por estar sempre disponível para ajudar o grupo. Temos um balneário fantástico, de gente empenhada, que dá tudo."Natural do Algarve (São Bartolomeu de Messines), Vítor Gonçalves despontou no Portimonense e regressou esta época à sua região. "É um orgulho representar um clube histórico como o Farense, com adeptos apaixonados, que vivem os jogos de forma intensa e merecem tudo de nós."O Farense tem tradições na Taça de Portugal (foi finalista em 1990), mas , à parte o registo de 2017/18 (caiu nos quartos-de-final, às mãos do Caldas), os algarvios não têm sido felizes nas últimas edições. Esta época, o objetivo passa por chegar o mais longe possível e no reduto do Benfica e Castelo Branco haverá alguma gestão do plantel, embora sem grandes poupanças. Marco Matias está de regresso.