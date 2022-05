«Você está roubando nós. Vá se f****!»: capitão do Farense suspenso dois jogos por estas expressões

A contestação ao trabalho do árbitro João Gonçalves no jogo com o Chaves originou castigos pesados ao treinador-adjunto do Farense, Flávio Soares (1.785 euros) e ao central brasileiro e capitão Róbson (714 euros e dois jogos de suspensão), ambos expulsos devido à utilização do mesmo verbo: roubar.

Segundo o relatório do juiz de campo, Flávio Soares proferiu a expressão "vieste roubar", enquanto Róbson se dirigiu a João Gonçalves dizendo: "você está roubando nós". "Após a exibição do cartão vermelho o mesmo jogador continuou a protestar dizendo o seguinte: 'Vá se f****! Parabéns pela merda que estás fazendo.'", pode ler-se, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF

Recorde-se que o encontro foi decidido num erro do árbitro, que assinalou um penálti inexistente a favor do Chaves, que deu a vitória aos flavienses.