Zech Muscat é reforço do Farense

O defesa-central Zech Muscat, internacional por Malta em 65 ocasiões e capitão da seleção do seu país, é reforço do Farense. O jogador atuou na época passada no Casa Pia, contribuindo para a subida de divisão.

"Estou muito feliz por abraçar este novo projeto e ansioso por começar a ajudar este grande clube a atingir os seus objetivos", referiu o reforço, citado nas redes sociais do clube, acrescentando: Venho muito focado em fazer uma grande época, ainda melhor que a anterior, tanto a nível pessoal como coletivo".