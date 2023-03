Abraham Marcus quer reação portista: «Vimos de uma derrota, por isso queremos ganhar este jogo em casa»

Abraham Marcus, avançado do FC Porto B, fez a antevisão ao jogo da equipa B dos dragões diante do Leixões e quer aproveitar para regressar aos triunfos, sabendo da importância do encontro para os azuis e brancos."Vai ser um jogo muito equilibrado. Eles vêm de três jogos sem vencer e nós também vimos de uma derrota, por isso queremos ganhar este jogo em casa. Temos de continuar a ser nós próprios e a trabalhar em equipa, sempre com a consciência de que é um jogo importante para nós. Temos de conquistar os três pontos", afirmou o nigeriano em declarações aos meios do clube.O extremo, de 23 anos, não esquece os sócios e simpatizantes do FC Porto e admite que são fundamentais para a equipa conseguir mais vitórias. "Precisamos dos adeptos em todos os jogos. Sem eles, às vezes, fica mais difícil para nós. Com o apoio deles, jogamos mais", finalizou.O FC Porto B recebe o Leixões este domingo, pelas 15h30, no Estádio Luís Filipe Menezes.