Anhá Candé passa a ser o mais jovem de sempre a marcar na 2.ª Liga

Dezasseis anos, cinco meses e 15 dias. Foi com esta idade que Anhá Candé se estreou a marcar na 2.ª Liga, este domingo, na receção do FC Porto B ao Belenenses (3-0). O luso-guineense superou assim o anterior recorde de Rodrigo Mora, seu companheiro de equipa na formação secundária dos dragões.À passagem dos 25 minutos, Anhá Candé fez o 2-0 para os portistas, a passe de Vasco Sousa. O anterior registo, de Rodrigo Mora, foi conseguido em novembro do ano passado, quando o médio-ofensivo faturou no segundo escalão nacional com 16 anos, seis meses e seis dias