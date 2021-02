António Folha: «Agradecemos a Marcano a forma como se comportou em campo»

No final da partida em Vila Franca de Xira, no qual resultou um empate a uma bola, o treinador do FC Porto B, António Folha, comentou o regresso de Marcano à atividade. O central espanhol, de 33 anos, está totalmente recuperado, nove meses depois, da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e voltou aos relvados no encontro com o Vilafranquense.





"Toda a gente conhece o profissionalismo do Marcano, agradecemos a forma como ele se comportou em campo e a disponibilidade pela forma como encara qualquer treino ou jogo. Já lhe demos os parabéns e jogar é importante para ele dar continuidade à boa recuperação e seguir o seu caminho", sublinhou António Folha, que não deixou passar a oportunidade de prestar os pêsames à família do malogrado Quintana."Estes dias de trabalho foram difíceis para a família portista. Queria deixar um forte abraço à família [de Quintana], isso, sim, são jogos difíceis", frisou o antigo internacional português, comentando o empate averbado."A nossa equipa entrou muito bem e podíamos ter resolvido na 1ª parte. Depois, o Vilafranquense tentou de todas as formas chegar ao golo e não conseguimos suster o caudal ofensivo. Acho que foi um excelente jogo, de duas equipas que, claramente, quiseram ganhar o jogo. Encaramos todos os jogos de forma a ganhar."