António Folha de regresso ao banco do FC Porto B

Depois de ter sido operado com sucesso, a 15 de dezembro, para debelar um problema de saúde, António Folha, treinador do FC Porto B, regressou esta quinta-feira, na visita dos dragões ao Trofense, ao seu lugar no banco de suplentes, o que aconteceu pela primeira vez desde a operação.A recuperação do treinador e antigo jogador fê-lo falhar os últimos cinco compromissos dos bês portistas, período durante o qual o FC Porto B averbou três vitórias e duas derrotas.