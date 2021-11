António Folha: «Deixámo-nos empatar por culpa própria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto B voltou a não vencer, pela quinta jornada consecutiva, ao desperdiçar uma vantagem de dois golos frente ao Varzim, no jogo deste domingo. No final da partida, o treinador António Folha estava visivelmente desapontado com o desfecho.

"Apesar do 2-0 a nosso favor, sentia-se que a equipa não estava a controlar o jogo. Quando assim é, tudo pode acontecer. O jogo partiu-se e num lance o Varzim poderia reduzir a nossa vantagem, que foi o que aconteceu", começou por dizer aos canais do clube, lamentando depois a oportunidade desperdiçada.

"Estamos tristes porque tínhamos aqui um resultado que nos devia permitir ganhar este jogo, mas não soubemos gerir e não tivemos critério com bola. Deixámo-nos empatar por culpa própria", concluiu.

Com este empate, o FC Porto B termina a 11ª jornada no 12º lugar da Liga Sabseg.