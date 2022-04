António Folha e o lance polémico no Ac. Viseu-FC Porto: «Ninguém quer melhorar o futebol português»

Depois do empate 1-1 na visita ao Ac. Viseu, António Folha foi instado a comentar o lance em que os jogadores e equipa técnica do FC Porto B reclamaram penálti por mão de Ricardo Machado, tendo inclusivamente originado um cartão vermelho a Bernardo Folha por protestos.





"É normal os bancos saltarem e protestarem quando acham que é penálti. A sensação que tenho é que a bola bate na mão. Eu acredito que o árbitro não viu, ou que foi traído por algum movimento da cabeça do jogador, porque se tivesse visto tinha obviamente marcado. É normal no futebol. São reações de treinadores que lutam muito, todos os dias, para melhorar as equipas e para ganhar. Há que melhorar o futebol português, todos dizem que querem melhorar o futebol português, mas na minha opinião ninguém quer", afirmou o técnico portista.Em relação ao jogo, António Folha aceitou o resultado: "É um resultado justo. Acho que foi um bom jogo, com oportunidades de parte a parte, e a minha equipa fez o que tenta fazer em todos os campos, dominando o jogo com bola, não permitindo transições ao adversário e hoje estivemos bem. Ganhámos um ponto, mas o mais importante é o crescimento da equipa e de alguns jogadores que não tinham jogado tanto e têm jogado mais nos últimos jogos. Estão sempre em avaliação e têm de fazer pela vida."Sobre a 'dura' a Gonçalo Borges depois de uma tentativa falhada de dominar a bola 'de letra', António Folha referiu que "não admite que haja desleixo e falta de respeito pela profissão", afirmando que o lance "não fica bem a um jogador de futebol" e apontando a "mais um passo no crescimento" do jovem jogador.