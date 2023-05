António Folha e o triunfo em Tondela: «Fizemos mais um bom jogo e a vitória assenta-nos bem»

Depois do triunfo na visita ao Tondela, por 1-0, António Folha, técnico do FC Porto B, mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa, colocando para a segundo plano a posição na tabela classificativa."O 5.º lugar não nos diz muito. Claro que queremos ficar o mais acima possível, mas o mais importante é estes jovens apresentarem a qualidade que têm vindo a apresentar. São jovens com muita ambição, que tentam fazer o seu jogo em qualquer terreno. Hoje fizeram mais um bom jogo e a vitória assenta-nos bem pelo que fizemos nos 90 minutos, mas são mais três pontos. Há que continuar a trabalhar. Enquanto não acabar a época, têm mais uns dias para evoluir e é essa a nossa missão e espírito", referiu o treinador, em declarações à Sport TV.Emprestado pelo Fluminense, Luan Brito carimbou a estreia a titular com um golo. No final, António Folha aplaudiu o jogador, que continuará no FC Porto na próxima época, mas realçou que há muito para melhorar. "Houve jogadores que não vinham jogando e um ou outro teve oportunidade. Essa é uma gestão minha, porque todos têm trabalhado de forma exemplar. O Luan aproveitou uma boa oportunidade, já que não podíamos contar com o Wendel. Um golo só no FC Porto é pouco. Ele sabe que ainda tem muitas coisas para melhorar, tem de trabalhar o físico, porque não pode durar só durar 20 ou 30 minutos. Vamos tentar que ele rapidamente possa chegar a patamares que lhe permitam fazer mais vezes isto", explicou.Por fim, o técnico portista abordou o clássico com o Benfica B da última jornada: "Íamos sempre tentar a vitória, não é por ser o adversário que é. Fosse contra quem fosse, ia sempre dizer que era bom fechar com uma vitória, porque é a última imagem, mas mais importante que isso é o que se fez durante esta época. Estão de parabéns porque fizeram um campeonato excelente."