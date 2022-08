António Folha: «Face a um golo que surgiu do nada, a nossa equipa dominou sempre o jogo»

O FC Porto B iniciou o campeonato com um desaire frente ao Sp. Covilhã, mas tal facto não impediu António Folha de ver coisas positivas da sua equipa.

“Depois do golo do Sp. Covilhã a equipa deu uma grande resposta e é isso que queremos, que os jogadores mantenham sempre o foco. Foi um jogo de sentido único, tivemos muitas oportunidades e, para primeiro jogo do campeonato, fizemos uma excelente partida. Estou extremamente contente com os jogadores, que nem com o empate mereciam sair daqui. O futebol é assim e é importante realçar a juventude que temos. Quero continuar a fazer crescer os jogadores ao mesmo tempo que conseguimos a manutenção. Face a um golo que surgiu do nada, a nossa equipa continuou a dominar o jogo. Contente com tudo menos com o resultado”, disse o treinador ao Porto Canal.