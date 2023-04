António Folha: «Foi pena não ganhar, mas penso que o empate satisfaz toda a gente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Folha elogiou a prestação dos seus jogadores no empate (0-0) contra o primeiro classificado da II Liga Moreirense, mas antes de analisar a partida de hoje, o treinador do FC Porto B deixou uma mensagem de parabéns a Pinto da Costa pelos 41 anos na presidência do clube portista.

"Em primeiro lugar dar os parabéns ao nosso presidente, que ainda não tive oportunidade de estar com ele hoje, pelos 41 anos de presidência", começou por dizer, continuando: "Foi um grande jogo de futebol, entre duas equipas à procura da vitória. Penso que a minha equipa fez um excelente jogo, uma grande 1.ª parte, uma 2.ª parte não tão boa, mas com nível suficiente para sairmos deste jogo com um ou dois golos. Não conseguimos, mas os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram contra o 1.º classificado. É só mais um ponto, há que seguir em frente e continuar a trabalhar para dar crescimento a estes miúdos."





"Pensamos sempre em ganhar. A resposta tem de ser diária, não pode ser só esperar pelo próximo jogo. Temos de dar essas respostas e soluções diárias para irmos evoluindo e apresentarmos um nível de qualidade condizente com o que queremos, ganhando depois os jogos. Foi pena não ganhar, mas penso que o empate satisfaz toda a gente", terminou.