António Folha: «Houve muita gente nova a jogar que mostrou qualidade»

Na sequência da derrota na deslocação a Vila de Conde deste domingo, António Folha, treinador do FC Porto B, sublinhou a exibição da equipa na 2ª parte e a capacidade para assumir o jogo no terreno de um candidato à subida, como é o caso do Rio Ave."Acho que foi um bom jogo. Tivemos mais dificuldades na 1ª parte e não conseguimos ter tanta bola. Quando tivemos conseguimos criar alguma fricção na defesa contrária, mas faltou algum rigor para preencher os espaços de finalização. O Rio Ave também nos encostou atrás em alguns momentos, mas nós conseguimos tapar a linha da frente deles", analisou o técnico, antes de continuar: "Na 2ª parte, tudo mudou e a equipa tinha de pegar no jogo. Em qualquer casa, não podemos ter medo de pegar no jogo ou de perder. Acho que fizeram um grande jogo, porque chegaram a casa de um candidato à subida e criaram várias ocasiões."Apesar das várias ausências devido a jogadores lesionados, castigados e outros chamados à equipa principal dos dragões, António Folha gostou da resposta daqueles que foram lançados na partida. "Saímos contentes porque houve muita gente nova a jogar que mostrou qualidade, muito contentes pela atitude, mas tristes com o resultado porque não levamos nenhum ponto", terminou.Com esta derrota e fruto dos restantes resultados da 24ª jornada da Liga Sabseg, o FC Porto B cai uma posição na tabela classificativa, estando agora no 9º lugar.