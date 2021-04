António Folha: «Nesta casa quando não ganhamos ficamos tristes» 

O FC Porto B empatou este sábado em Coimbra (1-1), resultado que mantém a equipa de António Folha como lanterna vermelha da competição. No final do encontro, António Folha mostrou-se insatisfeito com o resultado, ainda que tenha elogiado o comportamento dos jogadores.





"Nesta casa, sempre que não ganhamos ficamos tristes. Analisando o jogo, há muitas coisas boas que os jogadores fizeram, o que nos dá confiança", começou por afirmar o técnico dos azuis-e-brancos, analisando, depois, o jogo. "Entrámos algo receosos, o que nos podia ter custado caro, mas depois do empate assumimos e fizemos de um jogo difícil um jogo equilibrado. Na 2.ª parte controlámos o jogo e podíamos ter feito o 2-1", atirou.