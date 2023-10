António Folha: «Perderam-se dois pontinhos em certos detalhes»

Apesar do empate do FC Porto B com o Torreense (2-2) , na manhã deste domingo, António Folha entendeu que houve "qualidade" num jogo contra uma equipa "muito motivada"."Acho que foi um bom jogo, com muita qualidade. No início, não demos grandes hipóteses do Torreense sair para o contra ataque e eu sabia que, se tivéssemos bola, eles não conseguiam fazer nada. Fomos sempre uma equipa à procura de ganhar o jogo e podíamos ter feito mais golos. No entanto, estou contente com os meus jogadores", disse o treinador dos dragões, enfatizando que "em certos detalhes, perderam-se dois pontinhos", facto que considera ter sido crucial em alguns empates neste início de temporada. "Mas isso são dores de crescimento", adicionou.O ex-internacional também colocou em campo três jogadores que estiveram no encontro com o Barcelona, para a Youth League, na quarta-feira - Rodrigo Mora e Martim Fernandes de início e Jorge Meireles, que entrou ao intervalo para substituir o lesionado Gabriel Verón , que se estreou pela equipa B azul e branca. "Estes jogadores jogaram contra o Leixões, jogaram bem e têm de se habituar a um calendário preenchido, porque aqui no FC Porto é assim que funciona", justificou António Folha, explicando que "todos os treinadores querem os seus jogadores frescos"."Gostei muito da primeira parte deles. Não posso castigar os jogadores por irem à Youth League e vou continuar a dar-lhes confiança. Comigo, os jogadores mais jovens terão sempre oportunidades, porque têm uma margem de progressão maior do que outros membros do plantel. Se continuarem a ter rendimento e a mostrarem que podem subir [para a equipa A], vou continuar a pô-los dentro de campo", completou.Sobre Gabriel Verón, António Folha apenas esclareceu que espera "não ser nada de grave". "Tentamos dar-lhe as melhores condições de trabalho, porque sabíamos que ele estava com dificuldades com lesões e aqui na equipa B fazemos essa rotação. Infelizmente, lesionou-se e agora vai ser analisado", concluiu o técnico de 52 anos, depois do brasileiro se ter agarrado à coxa esquerda, claramente em dores musculares.