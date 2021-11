António Folha: «Primeiro golo deixou a equipa desconfiada e intranquila»

O FC Porto B saiu derrotado da visita ao Feirense, num jogo onde a equipa portista sofreu cedo, levou o 3-0 já na reta final, mas ainda nos últimos minutos conseguiu marcar dois golos e ficar perto do empate.Na análise à partida da 12.ª jornada da Liga Sabseg António Folha considerou terem existido "dois momentos" decisivos. "Primeiro, a nossa entrada: entramos praticamente a perder e isso pôs a equipa desconfiada e intranquila e ainda na primeira parte sofremos o segundo golo. Andamos sempre atrás de qualquer coisa, mas não aquilo a que estamos habituados. A nossa ideia ficou sempre aquém. Depois há uma segunda parte muito bem conseguida da equipa. Nunca virou a cara à luta, mexemos de todas as maneiras para ainda tentar alguma coisa e acreditava eu que com o resultado em 2-0, se marcássemos um golo podíamos levar um ponto. Levamos com o terceiro numa transição e praticamente na única bola que foi à nossa baliza na segunda parte".Ainda assim, o treinador deu os parabéns aos seus jogadores. "Quem esteve em campo teve uma atitude de não se resignar, estar sempre atrás de marcar e conseguimos fazê-lo por duas vezes, mas depois acaba o jogo. Temos a sensação que a equipa fez uma excelente segunda parte e com um bocadinho mais de sorte e tempo era possível que pudéssemos levar mais qualquer coisa, mas parabéns pela segunda parte aos meus jogadores", concluiu António Folha.