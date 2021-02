António Folha revoltado: «Os treinadores vêm sempre falar e há tanta gente escondida...»

António Folha não escondeu a revolta do FC Porto B após a derrota caseira com a Oliveirense, num jogo em que os dragões ficaram com menos um elemento na 2.ª parte, devido à expulsão de Bernardo Folha, filho do antigo internacional português português, que fez a estreia pela equipa secundária portista e viu um vermelho direto.





"Isto não é fácil, os treinadores têm de vir aqui sempre e tanta gente por aí escondida... Mas é a vida, somos nós que perdemos, os jogadores estão frustrados e é difícil falar. Entrámos bem, com personalidade, com as dinâmicas que temos durante a semana. Assim foi, marcámos e podíamos ter feito mais golos. Depois, na primeira vez que o adversário foi à nossa baliza, marcou, foi feliz. A nossa equipa ficou intranquila. Tentámos ajustar e as coisas foram de encontro ao que queríamos", começou por dizer o treinador do FC Porto B ao Porto Canal."Mas não conseguimos, com menos um é muito difícil para uma equipa que tem sofrido muitos revés, o ânimo destes miúdos fica em baixo. Tentámos, a partir daí, mais com o coração do que com a cabeça, nestas idades é assim. Estamos tristes e frustrados mas depois de amanhã começamos a trabalhar outra vez com muito profissionalismo", acrescentou António Folha.Questionado depois diretamente sobre a expulsão de Bernardo, o técnico afirmou que "os jogadores têm memória e sabem o que tem acontecido. Com menos um fica mais difícil. Eles têm memória, jogam há muito tempo. A equipa é jovem, tem memória do que aconteceu e fica intranquila. Começam a não acreditar. Estamos a trabalhar com jovens e crescê-los neste contexto é difícil. Queremos fazê-los ver que queremos qualidade em todo o futebol português mas assim fica difícil..."