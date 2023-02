António Folha critica arbitragem: «São dois anos e meio disto...»

António Folha criticou a arbitragem do jogo deste sábado do FC Porto B, na receção ao E. Amadora. O golo que garantiu a vitória aos forasteiros (1-2) surgiu de livre direto já no período de compensação, num lance em que a posição do livre foi muito contestada pelo treinador.

"Foi uma tremenda injustiça o que aconteceu. Nós sabemos que as equipas B não sobem de divisão. Depois do empate, a equipa de arbitragem podia ter feito melhor, num jogo entre duas excelentes equipas, a praticar um grande futebol, sem receios da baliza adversária", começou por dizer o treinador aos microfones do Porto Canal, deixando depois críticas ao trabalho da equipa de arbitragem: "Depois do empate, o árbitro ficou mais nervoso que os jogadores e não tem de ser assim. Tem de ser a pessoa mais serena. Não posso admitir que uma falta que existiu três metros atrás, o árbitro deixe marcar a falta em cima da nossa baliza. Não é a questão da falta, que está bem marcada, mas deixar marcar à frente, dita um resultado num jogo em que queríamos pontos, contra uma equipa difícil. Mas os meus jogadores estão de parabéns".

O técnico terminou a intervenção com mais um apontamento crítico: "Quisemos ganhar, toda a gente viu, mas não vou estar aqui a falar de nada nem de ninguém, porque se tiver de falar de toda a gente... Ando aqui há dois anos e meio, não foi na semana passada ou há 15 dias que houve um lance. São dois anos e meio disto..."