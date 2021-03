António Folha suspenso por oito dias: «És uma vergonha, expulsa-me»

O empate entre FC Porto B e Casa Pia, no passado dia 8, em jogo a contar para a 23ª jornada da Liga SABSEG, e posterior expulsão do técnico dos jovens dragões, António Folha, mereceu mão pesada da Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que suspendeu o treinador por 8 dias, além de uma multa no valor de 1785 euros por "lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa" para com o árbitro Vítor Ferreira.





"És uma vergonha, expulsa-me, expulsa-me" e "És fraco, não vales nada" foram as palavras que levaram o organismo a sancionar o antigo internacional português, que viu o cartão vermelho aos 90+4 minutos. Ndiaye e Rodrigo Conceição têm uma partida de suspensão por acumulação de cartões amarelos e o treinador não calou a revolta no final do encontro.Além do castigo ao responsável técnico do FC Porto B, também os gansos foram penalizados numa multa de 357 euros após a expulsão de Vasco Matos, técnico adjunto de Filipe Martins, que foi expulso após incidentes no final do encontro, que constam do relatório do árbitro. "Estás a falar com quem, c******?", foi a frase que provocou conflitos entre elementos da equipa técnica das duas equipas.