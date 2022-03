António Folha suspenso por um mês e o seu adjunto por 6 dias

António Folha foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência da sua expulsão no jogo com o Estrela Amadora, no domingo, a contar para a Liga Sabseg. O seu adjunto Vítor Moreira foi também castigado com uma suspensão de 6 dias.O treinador principal do FC Porto B viu ser-lhe aplicada aquela sanção, além de 3.570 euros de multa, por "lesão da honra e denúncia caluniosa" do árbitro Ricardo Baixinho. "Por uso de linguagem grosseira, ofensiva e injuriosa. Após a exibição do cartão amarelo gritou-me de forma exaltada 'és um ladrão do caralho, estás a empurrar-nos para trás, és um ladrão'", informou o CD no mapa de castigos, extraindo a declaração do relatório do árbitro.Já o adjunto Vítor Moreira foi castigado com 6 dias de suspensão depois de, já após o apito final, ter questionado o tempo de desconto dado pelo juiz. "Entrou no terreno de jogo, vindo do túnel de acesso, a correr na minha direção gritando de forma agressiva e exaltada, num claro ato de confrontação, 'não deste os sete minutos, não deste os sete minutos'", pode ler-se.