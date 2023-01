António Folha: «Temos de tentar amadurecer mais rápido os jovens»

Na sequência da derrota na visita ao Ac. Viseu, António Folha, treinador do FC Porto B, mostrou-se desiludido com o desfecho da partida, mas não com a entrega dos seus jogadores."São jovens e tentaram ganhar o jogo, que é o que se pede nesta casa. As circunstâncias não são as melhores e deveriam ser, mas todos os que participaram no jogo fizeram um excelente jogo, porque não estava fácil para ninguém. Não estava fácil jogar como gostamos", afirmou o técnico, antes de analisar a partida: "Na 1.ª parte, o jogo esteve demasiado amarrado, com as equipas encaixada e a não darem espaços. Abriu-se mais na 2.ª parte e houve oportunidades para os dois lados. Perdemos, não era o que queríamos, mas há que continuar a trabalhar."Tal como na partida com o Farense, o FC Porto B voltou a acabar a partida reduzido a nove, embora António Folha relativize essa questão. "Temos de tentar amadurecer mais rápido os jovens. Eles querem muito chegar ao topo e por vezes cometem alguns erros. Em dois jogos, tivemos quatro expulsões e mais dois jogadores suspensos por quinto amarelo, mas nós nas equipas B temos sorte, porque temos um leque de escolha muito grande, tal como aconteceu hoje, dando oportunidades a novos jogadores", finalizou.