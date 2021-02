António Folha volta a assumir comando do FC Porto B

António Folha está de volta aos quadros do FC Porto e, de novo, para orientar a equipa B dos dragões. O treinador, que nas duas épocas anteriores trabalhou na Liga NOS aos comandos do Portimonense, sucede a Rui Barros no cargo e, ao que tudo indica, o acordo é válido por ano e meio.





O FC Porto B atravessa uma situação complicada na 2.ª Liga, tendo em conta que ocupa o último lugar da tabela classificativa, com 13 pontos somados em 18 jogos.Antes da passagem pelo Portimonense, Folha esteve mais de uma década ligado à formação do FC Porto, tendo assumido o comando técnico da equipa B durante a época 2016/17 e mantido em toda a campanha de 2018/19.