Danny Loader confia na vitória em Matosinhos: «Sempre preparados para qualquer adversidade»

O FC Porto B desloca-se este sábado (14h00) ao terreno do Leixões com a vontade de repetir o êxito na última jornada com o Feirense (vitória por 2-1), e que teve em Danny Loader a principal referência, por ser o autor dos golos dos dragões."É um encontro que podemos vencer e queremos conquistar os três pontos. Estamos sempre preparados para qualquer adversidade, já visitámos estádios difíceis e demos sempre o nosso melhor como vamos dar este fim de semana", referiu o avançado ao site do clube, demonstrando depois sentir-se aliviado por terem regressado às vitórias. "Sinto-me bem, mas o mais importante é que a equipa se sinta bem. Ficamos aliviados com esta vitória porque já não triunfávamos há muito tempo e, por isso, ficámos muito contentes", sustentou.Um resultado que abre confiança para o jogo de amanhã: "Sabemos o que podemos atingir e conhecemos as nossas qualidades. Isto traz-nos muita confiança para o próximo jogo, é um encontro que podemos vencer e queremos conquistar os três pontos", concluiu.