Danny Loader: «Não estamos satisfeitos até ganharmos»

A viver a melhor fase da temporada, já que venceu os últimos três jogos, o FC Porto B prepara-se agora para receber o Casa Pia. Apesar de os gansos estarem em posição de subida, tal facto não tira ambição aos jovens dragões, como explicou Danny Loader."O Casa Pia é uma boa equipa e pratica bom futebol, mas não estão no seu melhor momento. Têm jogadores dotados tecnicamente, tal como nós, e, no momento em que estamos, podemos ganhar o jogo. Tanto em casa como fora, mas especialmente em casa, temos de dar o nosso melhor para conquistar os três pontos e manter esta boa forma", referiu.O avançado augurou ainda um futuro risonho à equipa: "Não estamos satisfeitos até ganharmos. Não há muitos pontos entre a nossa posição e o topo da tabela classificativa e é para aí que queremos ir e vamos dar tudo para que isso aconteça".O início da partida está agendado para as 14 horas deste domingo.