Danny Loader: «Queremos fechar 2021 com uma vitória para começarmos 2022 da melhor forma»

Depois do triunfo do FC Porto B frente ao Ac. Viseu, Danny Loader quer agora dar sequência à invencibilidade caseira dos dragões no embate com o Penafiel."O Penafiel é uma boa equipa e está a atravessar um bom momento, por isso temos de entrar com tudo neste jogo. É muito importante conseguirmos uma vitória. O Olival é a nossa casa, temos de nos proteger aqui tal como quando jogamos fora. É importante continuar a vencer em casa, uma vez que procuramos sempre os três pontos. Melhorámos muito desde o ano passado e queremos fechar 2021 com uma vitória para começarmos 2022 da melhor forma", referiu o avançado.O embate entre o FC Porto B e o Penafiel está agendado para as 14h30 desta quinta-feira.