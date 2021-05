Danny Loader: «Se jogarmos da forma que sabemos, podemos ganhar qualquer jogo»

Atualmente em lugar de despromoção, o FC Porto B encara o embate com o Feirense como um desafio de extrema importância para ficar na Liga Sabseg, tal como explicou Danny Loader.





"Acho que neste momento todos percebem a situação em que nos encontramos. Percebemos que nos temos de concentrar em nós próprios e não importa contra quem vamos jogar. Sabemos que o Feirense é uma equipa forte e está num bom momento, mas percebemos o que temos de fazer e estamos concentrados no nosso jogo. Sabemos que, se jogarmos da forma que sabemos, podemos ganhar qualquer jogo. Temos de nos concentrar em nós próprios e isso passa por fazer um bom jogo, marcar golos e defender bem", referiu o jovem.O avançado inglês descreveu depois como tem sido a sua adaptação ao futebol português: "Demorei algum tempo a adaptar-me ao futebol português, mas sinto que posso dar mais. Sinto que ainda não atingi aquilo de que sou capaz e ainda há mais por fazer, mas tem sido positivo para mim. Estou a desfrutar do FC Porto e da cidade, pois as pessoas são fantásticas".O início da partida está agendado para as 15 horas deste domingo.