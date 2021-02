Diogo Bessa: «Vamos dar uma boa resposta e conseguir os três pontos»

Atualmente no último lugar da tabela classificativa, o FC Porto B trocou de treinador na semana passada e os resultados já começaram a aparecer, já que António Folha estreou-se frente ao Vizela e a equipa não sofreu golos pela primeira vez. De resto, Diogo Bessa, lateral dos dragões, fez um balanço positivo dos primeiros dias de trabalho do novo técnico.





"Estamos a fazer um bom trabalho. Mesmo na primeira semana, com poucos dias, deu resultado no jogo. Conseguimos o primeiro objetivo, que era manter a baliza a zeros. Podíamos ter ganho o jogo, mas agora com mais tempo, mais tranquilos, tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta e conseguir os três pontos", começou por referir.O jovem traçou depois os objetivos para a receção à UD Oliveirense: "Em casa o que mais queremos é ganhar jogos e subir lugares.Fomos ao Vizela, que estava em quarto lugar, agora jogamos contra a Oliveirense, que podia estar noutro lugar, mas encaramos todos os jogos da mesma maneira. Queremos ganhar em casa, fora, contra quem quer que seja. É esse o objetivo do FC Porto, é o nosso objetivo enquanto equipa B: ganhar todos os jogos. Isso passa por dar uma boa resposta já no domingo".