Fábio Moura critica arbitragem do duelo com o Marítimo: «É fácil fazer algumas coisas ao FC Porto B»

No final da derrota com o Marítimo, por 2-0, Fábio Moura, adjunto de António Folha, treinador do FC Porto B que foi expulso por protestos no decorrer da 2.ª parte, considerou que os dragões se bateram bem com os insulares, mas deixou reparos à prestação da equipa de arbitragem."Jogámos contra uma boa equipa e conseguimos nivelar o jogo, até que a certa altura aconteceram coisas que não conseguimos controlar. É fácil fazer algumas coisas ao FC Porto B, não sei se é por causa do emblema, mas prefiro não ir por aí. Estivemos bem, mas faltou matar o jogo na primeira parte. Depois, alguém matou o jogo", afirmou o técnico, ao Porto Canal, que não se quis alongar mais na análise à partida.