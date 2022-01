Fábio Moura: «Notou-se o nervosismo de parte a parte»

Na impossibilidade de António Folha estar no banco do FC Porto, foi o adjunto Fábio Moura a quem coube essa responsabilidade, não querendo revelar em que momento do jogo é que o Benfica B terá sido superior ao rival."É sempre justo quando há uma equipa que marca dois golos contra outra que marca um golo. Notou-se o nervosismo de parte a parte mas a equipa soube estar a este nível de intensidade e jogo. Por isso mesmo, penso que foi justo [o triunfo]. Temos várias formas para poder mexer no jogo, seja mudar para ficar por cima no jogo quer mudar para ganhar intensidade noutras coisas", frisou em declarações à BTV, desvalorizando as baixas nos plantéis de águias e dragões."Houve ausências nos dois lados. Queremos dar espaço para os jovens se desenvolverem e penso que esta é mais uma oportunidade para tal", sublinhou Moura.