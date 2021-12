Fábio Moura: «Triunfo importante em função do que tem sido o nosso histórico em casa»

O FC Porto B regressou aos triunfos na Liga Sabseg e, no final do encontro, Fábio Moura, treinador-adjunto dos dragões, mostrou-se agradado com a conquista dos três pontos."Foi um triunfo importante em função do que tem sido o nosso histórico em casa [equipa vinha de três empates seguidos em casa]. Foi importante marcar logo no arranque da 2ª parte e depois segurámos a vantagem. Os nossos jogadores estiveram bem e isso permitiu-nos chegar à vantagem; os jogadores deles [Stefanovic] estiveram bem ao impedir que dilatássemos essa vantagem. João Marcelo? Tem características que lhe permitem fazer mais do que uma posição, isto em função do que a equipa precisar".Com este triunfo, o FC Porto B sobe, ainda que à condição, ao 8º lugar da tabela classificativa.