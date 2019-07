FC Porto B goleia em particular com o Marinhense

O FC Porto B, da II Liga portuguesa de futebol, goleou hoje por 5-0 o Marinhense, do Campeonato de Portugal, num encontro particular.No Estádio Municipal da Marinha Grande, os portistas colocaram-se em vantagem logo aos 10 minutos com golo de Boris Enow.Os restantes golos dos 'dragões' foram apontados por Ángel Yesid, aos 28 e 40 minutos, Rodrigo Valente, aos 39, e Taddeus Nkeng a fechar a contagem, aos 85.O treinador Rui Barros utilizou no 'onze' Ricardo Silva, Musa Yahaya, Pedro Justiniano, Nahuel Ferraresi, Rodrigo Pinheiro, Mor Ndiaye, Boris Enow, Rodrigo Valente, Afonso Sousa, Ángel Yesid e Tony Djim.Ainda jogaram Ivan Cardoso, Cláudio Silva, Cristopher Lungoyi, Taddeus Nkeng, Diogo Ressurreição, David Vinhas e Gonçalo Borges.O FC Porto B regressa aos relvados no sábado, em Santa Maria da Feira, num jogo particular com o Feirense, que vai ser realizado à porta fechada.