FC Porto B goleia sub-23 do Liverpool no fecho da pré-temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto B derrotou a equipa sub-23 do Liverpool, por 5-1, naquele que foi o último jogo de preparação da equipa de António Folha antes do arranque da 2.ª Liga, no próximo fim de semana.O marcador foi inaugurado por Samba Koné aos 24 minutos, seguindo-se os tentos, até ao intervalo, de Varela (31') e Levi Faustino (38'). Após o descanso um auto-golo de Leyton Clarckson (48') deu o 4-0 para os dragões. O Liverpool ainda reduziu, por Leyton Stewart (56'), e Joel Carvalho fez o resultado final de 5-1 aos 85 minutos.O técnico portista utilizou, de início, Gonçalo Ribeiro, João Mendes, Romain Correia, Zé Pedro, Rodrigo Pinheiro, Levi Faustino, Sidnei Tavares, Samba Koné, Silvestre Varela, Marcus Abraham e Wendel Silva. Alinharam ainda Martim Fernandes, Umaro Candé, Rui Monteiro, Ivan Cardoso, David Vinhas, Gabriel Brás, Giorgi Abuashvili, Jesús Díaz, Francisco Silva, Joel Carvalho, Bruno Pires e Diogo Fernandes.