FC Porto B perde com Dínamo Zagreb e é eliminado da Premier League Cup

O FC Porto B foi este sábado eliminado da Premier League International Cup de sub-23, que venceu nas últimas duas épocas, ao ser goleado por 4-1 pelo Dínamo Zagreb, em jogo do grupo A.Depois de ter empatado com os ingleses do Southampton a um golo e de ter perdido com o West Ham, por 2-1, a formação portista foi, desta vez, goleada pelos croata.O FC Porto até foi a primeira equipa a marcar, aos 16 minutos, por Romário Baró, mas o Dínamo Zagreb deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo, com golos marcados aos 30, 33 e 43 minutos, por Leon Sipos, Luka Menalo e Bojan Knezevic, respetivamente.O Dínamo aumentou a vantagem já na segunda parte, com Luka Menalo a bisar aos 70 minutos, impondo uma derrota pesada ao bicampeão, que assim se despediu da competição.