João Marcelo e a chegada de reforços ao FC Porto B: «É sempre bom haver competição entre nós»

Na antevisão do encontro entre o Mafra e o FC Porto B, João Marcelo, defesa-central dos azuis e brancos, vincou o desejo dos dragões em conseguir um bom resultado.





"É um jogo difícil, como são todos na Segunda Liga, mas estamos preparados e temos estudado a equipa do Mafra. Sabemos que são fortes fora de casa, mas estamos preparados para isso e vamos lutar pela vitória. O Mafra sofreu poucos golos até agora, mas vamos fazer o melhor possível para sairmos com a vitória", explicou.A nova época trouxe algumas caras novas para a equipa B do FC Porto, aspeto que João Marcelo, que transitou do ano passado, considera positivo: "Alguns atletas demoram mais a adaptar-se, mas é normal. É sempre bom haver competição entre nós para melhorarmos e vamos dar sempre tudo pelo FC Porto. Na época passada adaptei-me rapidamente e esta época tento passar aquilo que sei e aprendi. Estamos a formar uma família aqui, com toda a gente unida. Tenho a certeza de que vamos fazer uma excelente época".Dragões e mafrenses têm encontro marcado no Olival às 15h30 deste domingo.