João Marcelo vinca necessidade de o FC Porto B "corrigir erros" para o jogo com o Farense

Depois do empate frente à Académica, sofrido nos últimos minutos da partida, o FC Porto desloca-se agora ao Algarve para defrontar o Farense. Apesar das dificuldades esperadas, João Marcelo vincou a vontade da equipa em regressar à rota dos bons resultados."Vai ser um jogo difícil, tal como todos na 2ª Liga. Estamos preparados, trabalhámos intensamente, procurámos corrigir os erros e estamos focados neste jogo. Vimos que a transição deles é forte, os avançados são rápidos, mas estudámo-los bem e preparámo-nos da melhor forma possível para sairmos com a vitória", referiu o jovem brasileiro.O início do encontro está agendado para as 11 horas deste domingo.