João Mendes antevê Farense: «Vamos estar preparados para discutir o jogo»

Com apenas um jogo realizado no último mês, o FC Porto B regressa à competição com uma exigente receção ao Farense, atual 2.º classificado da Liga Sabseg. Apesar das dificuldades esperadas, o lateral João Mendes garante que a equipa está preparada para o embate."Vai ser um jogo difícil, sabemos que o Farense tem ambições de chegar à 1.ª Liga e é um clube habituado a estar lá. A nível individual têm uma equipa bastante forte que nos vai obrigar a estarmos focados, preparados e unidos para conseguirmos conquistar os três pontos", disse o defesa, aos meios do clube, admitindo que a paragem competitiva serviu para afinar processos e ideias."Deu para trabalharmos, para nos focarmos mais nas ideias que vínhamos a desenvolver e sabemos que agora vai ser mais complicado porque o contexto competitivo dá-nos coisas diferentes. Vamos estar preparados para discutir o jogo. Entramos em campo sempre para conquistar os três pontos, seja onde for, e é isso que mais ambicionamos para subirmos alguns degraus na classificação", frisou.O FC Porto recebe o Farense esta quarta-feira, pelas 17 horas.