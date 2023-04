João Mendes e o jogo com o Moreirense: «Em casa estamos habituados a ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da derrota por 3-0 frente ao Feirense, o FC Porto B prepara-se agora para enfrentar o Moreirense. Na antevisão do encontro, João Mendes deu voz à ambição dos jovens dragões."Vai ser um jogo difícil, frente a uma equipa muito bem organizada e que está a lutar para subir desde o início da época. De qualquer forma, estamos preparados e acredito que vamos dar uma boa resposta. Sabemos da qualidade deles, mas também sabemos aquilo que podemos fazer. Vamos lutar pelos três pontos como sempre. Se fizermos bem aquilo que temos trabalhado durante a semana, acredito que estamos mais perto de conquistar os três pontos", referiu o lateral aos meios dos azuis e brancos.O FC Porto venceu os últimos dois jogos que disputou em casa, num cenário ao qual João Mendes quer dar continuidade nesta jornada: "Queremos ganhar sempre, mas em casa ainda mais. Esta é a nossa casa e aqui estamos habituados a ganhar."O início do encontro está agendado para as 15h30 deste domingo.